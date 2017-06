Nantes Concertation autour du quartier Nantes-Nord un an après

0

Quartier prioritaire retenu par l'état, Nantes-Nord a fait l'objet d'un projet global il y a un an. Après une grande concertation citoyenne, qui a ralenti le projet urbain, une premire réunion publique a permis d'échanger "très sereinement" avec les habitants selon Myriam Naël, l'élue PS du quartier. "Les habitants ont envie qu'il se passe quelque chose sur leur territoire, car ils sont ancrés dans leur quartier. Mais en proposant des actions concrètes rapides, on permet de faire passer le projet, en transformant par petites touches la vie globale des habitants. Et nous aurons un nouveau rendez-vous avec les habitants en ocotbre".

Mais plusieurs projets vont donc voir le jour, comme la maison de la santé publique et une action forte et publique sur le centre commercial de la Boissière. Lundi, les conseillers métropolitains se prononceront sur la prise en compte du périmètre d'études.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce jeudi 22 juin 2017