Nantes Concerts : les Voix bretonnes au château, dernier jour ce dimanche

Pour sa 8e édition, Voix bretonnes résonnera à nouveau en breton et en français au gré d'un week-end entre tradition et création, en musique et en chanson à travers une scène artistique toujours aussi talentueuse et variée

La huitième édition se termine ce dimanche 29 janvier. Avec le trio Liù qui explore bien au-delà de la tradition musicale bretonne. Fañch Oger (voix), Nicolas Kervazo (guitare acoustique) et Vincent Guérin (guitare électrique) invitent autant au voyage qu'à un retour à nos racines. Et à 17 h toujours sur le même lieu : Cristine Merien, une harpiste de haute pointure.

Concerts de 2 à 5 € www.chateaunantes.fr