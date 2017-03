Nantes Concorde et Cinématographe défendent ensemble des films dits "fragiles"

0

À partir du 5 avril, les cinémas Cinématographe et Concorde à Nantes proposent 5 films dits "fragiles" en sortie nationale, chacun sur une durée de 4 semaines, ainsi que des rencontres avec deux réalisateurs, le Nantais Vincent Pouplard et l’Américain Bill Plympton.

Depuis 3 ans, Le Concorde et Le Cinématographe s’associent régulièrement en mutualisant la programmation de certains films dits "fragiles", qui bénéficient ainsi d’une meilleure exposition."Car ces oeuvres ont besoin de temps pour rencontrer leur public, ce ne sont pas celles dont ont voit l’affiche à tous les coins de rue ou dans les journaux, mais celles dont on entend parler, qu’on vous recommande et qui trop souvent quittent les écrans après une ou deux semaines" expliquent-ils.

Les films présentés en avril à Nantes :