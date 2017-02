Nantes Condamné pour avoir frappé son ex et blessé leur petit garçon

0

Une femme a été admise au CHU de Nantes. Son ancien compagnon a été jugé en comparution immédiate ce mardi.



Il a du mal à l’entendre. Mais elle et lui, c’est fini. Il est parti à Paris. Elle est restée à Nantes, avec leur fils, âgé de deux ans et demi. Et elle porte aujourd’hui l’enfant d’un autre.



« Je sais bien que quand c’est fini, c’est fini », répète le prévenu, âgé de 45 ans. « Mais ça fait mal. Ça rend fou. C’est ma femme. C’est ma vie. Et je n'ai pas vu mon enfant depuis neuf mois... ».



Ils se sont revus samedi dernier. Elle a fini au CHU, couverte d'hématomes. Leur petit garçon, âgé de deux ans et demi, a également été blessé...

Lire le compte-rendu d'audience dans Presse Océan mercredi 8 janvier