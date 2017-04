Nantes Déchets : blocus levés, Johanna Rolland va recevoir les syndicats

0

Le maire PS de Nantes Johanna Rolland a proposé de rencontrer l'intersyndicale CGT-FO ce lundi si elle levait les blocus. Les syndicats ont accepté. Depuis 19 h, les dépôts et l'usine d'incinération prairie de Mauves sont donc débloqués. "Nantes métropole a fait un pas vers, on fait un pas vers eux", explique un agent FO. "C'est une première étape, mais nous allons attendre lundi soir avant de nous réjouir". Les syndicats veulent discuter avec le maire de Nantes des suppressions de postes, du travail les jours fériés, la hausse des tonnages et des règles de sécurité.

Une dizaine de camions pourront donc sortir ce samedi pour collecter les déchets, et d'autres dimanche.

Le conflit qui oppose les agents de la collecte des déchets et Nantes métropole dure depuis le 13 mars. La CGT et FO ont même durci le ton, il y a une semaine, en bloquant les accès aux trois sites de dépôt (Janvraie, Etier, Grande-Bretagne) empêchant les camions de sortir. Le tribunal a d'ailleurs demandé la levée des blocus (lire ici).

Jeudi, les syndicats ont déversé des poubelles devant la mairie. Ils demandaient à être reçus par Johanna Rolland.

Retrouvez nos pages spéciales ce samedi dans Presse Océan