Nantes Congrès national de l'association Aides

L'association Aides tient son congrès national à partir d'aujourd'hui à La Chapelle-sur-Erdre. Dans une interview accordée à Presse Océan, son président Aurélien Beaucamp évoque la situation. « La société française, explique-t-il, affiche une sorte d'ambivalence. Elle pense que le Sida est terminé puisque les traitements se sont améliorés. Mais le regard qu'elle porte sur les porteurs du VIH reste très stigmatisant. Les personnes concernées n'osent toujours pas en parler. Lutter efficacement contre le sida ne se résume pas à l'amélioration des traitements, au renforcement de l'offre de dépistage et à la recherche vaccinale. Il est indispensable de mieux défendre les droits des personnes les plus vulnérables et de leur garantir un accès inconditionnel aux soins et à la prévention. Toujours s'adapter aux nouveaux enjeux, transformer la société pour en finir avec ces épidémies, voilà l'ambition qui nous anime plus que jamais. »