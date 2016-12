Nantes Consommation : rush alimentaire et fin des sacs plastiques

0

À quelques heures de la nuit de la Saint-Sylvestre, les marchés nantais ont connu ce matin une très forte affluence. Pendant que les supermarchés continuent à faire étalage jusqu'à ce soir de promotions sur les huîtres (deux bourriches pour le prix d'une) et divers produits de bouche, les commerçants de Talensac voyaient affluer dans les vieilles halles des milliers de consommateurs. Poissonniers, volaillers, producteurs de foie gras, cavistes et épiciers fins promettaient les produits du cru et d'exception.

Demain, le changement d'année coïncidera pour eux avec la fin de la distribution des sacs plastiques. Alors que la sensibilité des consommateurs s'aiguise au sujet des huit continents de plastiques identifiés sur les océans, certains commerçants ont déjà pris la mesure du phénomène. Sur le marché de Talensac, le caviste Sébastien Leclerc (les Coteaux de Talensac) témoigne : « Cela fait un an que j'ai arrêté les sacs plastiques, j'ai essayé le papier et le biodégradable, qui ne sont pas aussi résistants pour le transport de bouteilles. Ils sont aussi plus chers. Pour faire baisser les prix, il faut commander un gros volume de sacs biodégradables, ça veut dire qu'il faut les conserver alors qu'ils se dégradent à la lumière et à la chaleur. J'ai donc décidé de vendre les sacs de l'association des commerçants de Talensac (0,50 €), qui en a commandé 17 000 ». Croisés ce matin, d'autres commerçants reconnaissent en revanche qu'ils vont « peu à peu liquider les derniers sacs plastiques sans avoir encore trouvé de solution pour les remplacer ».

