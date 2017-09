Nantes Contrats aidés : l'association les Eaux vives fait grève ce vendredi

0

Les six salariés de l'accueil de jour la Claire Fontaine font grève ce vendredi 29 septembre, soutenus par des accueillis et des bénévoles de l’association. Entre deux demandes de signature aux passants, quai de la Fosse à Nantes, Isadora Lecarvennec, travailleur social, explique : « L’idée est aussi d’ouvrir le foyer au public, qui comme nous, est inquiet par la situation. » Les Eaux vives sont touchées par la fin des contrats aidés annoncée par le gouvernement. « Deux animatrices, un aide cuisinier et quatre agents d’entretien intervenaient à la Claire Fontaine sont employés sous ce statut. Tous nos projets socioculturels tombent à l’eau et la structure sera peut-être ouverte moins de jours. » Une pétition est aussi en ligne sur mesopinions.com