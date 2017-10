Nantes Contrôlé, une jardinière de cannabis à ses pieds

0

Bonne pioche pour ces policiers qui, lundi à 22 h 55 quartier Bourderies à Nantes, ont contrôlé ce véhicule, rue Jean-Marie-de-la-Mennais. Trois hommes à l'intérieur. Au pied du passager arrière, une jardinière recelant des pieds de cannabis. Sur le conducteur, positif au dépistage des stupéfiants, un sachet d'herbe. Et dans l'habitacle, la somme de 1 020 € en liquide. Les trois suspects, âgés de 19, 20 et 21 ans ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue.