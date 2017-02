Nantes Contrôles de police au hangar à bananes : sept personnes au poste

0

Nouvelle opération de sécurité routière aux abords du hangar à bananes et de ses établissements de nuit ce vendredi matin de 5 h à 8 h. La police l'a menée avec le concours d'une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de stupéfiants.

26 policiers étaient engagés dont un équipage de la brigade canine. Ils ont contrôlé 58 véhicules, dont six VTC et effectué 46 dépistages d'alcoolémie, 2 dépistages de stupéfiants et 9 véhicules ont été contrôlés par le chien.

Leur bilan fait état de huit conduites (sept hommes et une femme âgés de 19 à 37 ans) sous l'empire d'un état alcoolique délictuelles, les taux allant de 0,47 MG/L à 0,85 MG/L.

Trois personnes roulaient sans assurance. Les permis de sept personnes ont été retenus. Trois autres ont été placées en garde à vue. L'une pour outrage, l'autre pour refus de se soumettre à l'autorité de la police. Une 3e personne, qui n'avait ni permis de conduite ni assurance et qui exerçait illégalement la profession de taxi les a rejoints.

Quatre personnes ont été placées en cellule de dégrisement.