Nantes Coup de projecteur sur Jacques Vaché et le surréalisme

Astre incandescent du panthéon surréaliste par le rôle central que lui a accordé André Breton, Jacques Vaché a marqué plusieurs générations d'auteurs, à l'intérieur et en dehors du surréalisme. En explorant toutes les avant-gardes littéraires, cette conférence étudiera la manière dont, après Breton et sous son influence, des écrivains ont investi, de manière plus ou moins intense, la figure de Jacques Vaché.

« Kaléidoscopie littéraire de Jacques Vaché », une conférence donnée par Thomas Guillemin, docteur en histoire à l’Université d'Angers, samedi 25 mars à la médiathèque Jacques-Demy, salle Jules Vallès à 15h. Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition : « Aux origines du surréalisme, cendres de nos rêves » (jusqu’au 26 mai, château des ducs de Bretagne, musée de Nantes)