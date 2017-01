Nantes Coupe du monde : selon trivago les hôteliers aiment déjà le handball

0

Du 11 au 29 janvier 2017, la France accueillera le 25ème Championnat du monde de handball masculin. De nombreux fans vont faire le déplacement à Nantes qui compte parmi les villes hôtes de la compétition.

Ce qui fait dire au comparateur d’hôtels trivago.fr, qui s'est penché sur la question, que les tarifs hôteliers moyens (ceux de 70 hôtels ont été comparés) figurant sur les sites Internet de réservation en janvier à Nantes sont les plus élevés jamais enregistrés depuis 2014.

Attention cette analyse ne s'appuie que sur l'index des prix propre à ce site de comparaison des hôtels. Toutefois, il cite l'exemple d'une nuit d’hôtel en chambre double standard, qui, en janvier à Nantes est facturée 87 euros en moyenne. C’est 12 euros de plus qu’en janvier 2016 et 2015, et 15 euros de plus qu’en janvier 2014 !





+ 16 % la nuit par rapport à décembre

De plus, Nantes est la ville hôte qui enregistre la plus forte augmentation par rapport au mois dernier : + 16 % par rapport à décembre 2016. A titre de comparaison, les villes accueillant les matchs du Championnat du monde de hand affichent des tarifs hôteliers en hausse de 6 % en moyenne. Et pour une nuit dans un hôtel brestois, il faudra débourser 67 euros en moyenne contre 65 euros le mois dernier, soit 3 % de hausse mensuelle...

Mais précisons que ces deux villes n'ont pas non plus les mêmes taux de remplissage. Au 1er janvier 2017, ils étaient de 74 % dans la Cité des Ducs de Bretagne et de 57 % à Brest.

France – Pologne à Nantes : le match le plus cher

Le 12 janvier est la veille du match France-Pologne qui se déroulera à Nantes. C’est également le jour qui enregistre les tarifs hôteliers les plus élevés du mois de janvier. Les fans de handball qui dormiront à Nantes la veille de cette rencontre devront débourser 116 euros en moyenne, pour une nuit d’hôtel en chambre double standard.*

* Recherches d’hôtels effectuées sur trivago du 1er au 31 décembre 2016 pour des séjours à Brest et Nantes compris entre le 1er et le 31 janvier 2017.

A propos de la source

Trivago compare les offres de plus 200 sites de réservations et chaînes hôtelières pour plus d’un million d’hôtels dans 190 pays.