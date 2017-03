Nantes "Courir propre" : une lame de fond sur Facebook venue d'un Nantais

0

"Je pratique le running et lors de mes sorties je me suis mis à ramasser des déchets dont je postais ensuite les photos sur ma page Facebook, en incitant mes amis à en faire de même." Nicolas Lemonnier n'imaginait que son idée aussi généreuse que simplissime, baptisée Run Eco Team, allait générer une lame de fond telle que cet ostéopathe nantais de 35 ans allait se retrouver à la tête d'un mouvement international rassemblant 18 000 membres de 22 pays, capables de collecter 17 tonnes de déchets par semaine ! Une lame de fond accélérée il est vrai par… Mark Zuckenberg "himself" : intrigué par cet élan, le fondateur de Facebook a relayé à Noël, sur sa propre page, la vidéo de l'initiateur, avant de le recevoir longuement et chaleureusement, début février, à son siège californien. Conquis, le boss de Palo Alto s'est lui-même inscrit à l'un des événements proposés par Run Eco Team, comme celui de ce dimanche qui fera simultanément courir… et nettoyer au passage dans 60 villes de par le monde !

