Nantes Cuisine fusion au restaurant Le Dilemme

La jeune cheffe Elisa Pichaud, 25 ans, a ouvert son restaurant Le Dilemme, au 24 rue Jean-Jaures.

« Ici on épluche, on émulsionne, on taille des légumes, on poche, on déglace, on écaille, on poêle, on goûte, on dresse ». L’ardoise reflète la passion d’Elisa Pichaud pour la cuisine.

La jeune femme de 25 ans, originaire de Vertou a ouvert son restaurant Le Dilemme, rue Jean-Jaurès, il y a un an. Elle y propose une cuisine fusion, mélant inspiration française, italienne, asiatique.

Elise Pichaud, formée en apprentissage au Monte Cristo à Vertou, a travaillé à Nottingham, puis à Melbourne où elle intègre le Caffè & Cucina, l’un des dix meilleurs italiens au monde selon le New York Times. « Avec ce métier, il est facile de voyager et de travailler », sourit-elle. Puis elle décide de revenir sur ses terres.

24 rue Jean Jaurès, à Nantes. 02 85 37 87 89, restaurantledilemme.fr