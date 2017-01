Nantes Cyclolution : un triporteur dédié aux services à la personne

0

Cyclolution, activité de services à la personne et aux entreprises, fait ses premiers tours de roues à Nantes.

« Résoudre les problèmes du quotidien ». C'est l'objectif que s'est fixé Randolph Ledreux. Ce Nantais de 35 ans vient de lancer Cyclolution. Son activité multiservice se met à la disposition de ses clients : bricolage, garde de domicile et d'animaux, aide au déménagement et assistance informatique. Ses services sont accessibles aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises et associations. « J'interviens dans toute la zone située à l'intérieur du périphérique de Nantes. Cela implique que j'interviens sur une partie de Saint-Herblain, Orvault, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Vertou et Bouguenais ».

Plus d'informations dans nos éditions du lundi 26 décembre (retrouvez la version numérique ici)

Pratique : Randolph Ledreux, contact@cyclolution.fr, www.cyclolution.fr - Facebook, Twitter : @cyclolution