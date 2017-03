Nantes Cyril Mokaiesh en concert au Ferrailleur le 3 avril

0

Le chanteur Cyril Mokaiesh revient avec un troisième album solo encore plus exalté et engagé que les autres, et signe un véritable retour en force. «Tourner la tête serait irresponsable. Parler de son époque est presque un devoir, surtout quand il y a autant de blessures, de tensions, de larmes.» Cyril Mokaieshregarde droit dans les yeux son époque –notre époque. Il reconnaît volontiers que «l’austérité, l’Europe, les attentats, le FN, c’est beaucoup pour un seul album. Je ne pouvais pas faire autrement

Enregistré dans les studios ICP en Belgique dans les conditions du live avec ses musiciens, Cyril a peaufiné les arrangements de cordes et de cuivres à Paris. Sur scène, c'est une version épurée et nerveuse qu'il nous livrera accompagné des mêmes musiciens qui ont réalisé ce nouvel album. Un retour aux sources donc ; celles d'une musique forte et du verbe haut dans une période qui en a tant besoin.

Concert à 20 h 30 au café Le Ferrailleur, quai des antilles Hangar à Bananes. 22 €.