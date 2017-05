Nantes Dans l’enfer du Ferrailleur avec No One Is Innocent et KO KO MO

0

Mythique ? Mythique. Pour les 10 ans du Ferrailleur et 300 spectateurs aux anges (tatoués), la doublette KO KO MO et No One is Innocent a enflammé hier soir le plus beau spot rock de la ville de Nantes du côté du hangar aux bananes métalliques. Les litres de sueur déversés dans une salle sauna, étuve à 40°, ont rivalisé avec les litres de bières rafraichissantes. A la clé, le duo nantais, KO KO MO, toujours en haut de la rampe avec cette classe ressuscitée des seventies évanouies (mais si présentes, Led Zep we love you for ever ! ) qui a ouvert le bal des décibels. Warren (six cordes) et K20 (baguettes magiques, corps peint) ont su conquérir le cœur de nouveaux arrivants venus retrouver la bande à Kemar qui se produisait dans la foulée. No One, c’est 23 ans de scène au compteur, deux premières parties d'AC/DC au Stade de France, le HellFest en 2016 et des abdos mêmes pas kro, une tribu torse-poil qui assène un rock carré, aux textes ciselés et sans concession, comme « Charlie » ou l’immortel « La peau », qui, une double décennie après son écriture, n’a pas pris un pet de jeu. Les temps se sont noircis, la révolte est toujours là. Car les No One vivent et dénoncent l’actu tragique, les menaces, la guerre, du front national à Daesh avec une force redoutable et décuplée par cette rage intérieure qui font aussi d’eux l’un des plus grands groupes scéniques de la planète rock. Mythique. Big up au Ferrailleur.

S.P