Nantes Dans les coulisses de la revue : les deux Jean-Yves éclairent La Cloche

0

Le nouveau spectacle de la revue nantaise La Cloche se prépare depuis plus de dix mois. Rencontre avec deux bénévoles.

Il fait un peu froid dans le grand hangar, situé à l'est de Nantes. Qu'importe. Les bénévoles et salariés s'activent dans la bonne humeur. Costumes, décors... En amont du spectacle de La Cloche, tous se sont investis pour que cette nouvelle édition enchante le public. Cette année, la revue nantaise fête sa 122e année d'existence et déménage salle de la Carrière, à Saint-Herblain.

Dans un coin du hangar, les rires résonnent. Deux hommes, lunettes sur le nez, plaisantent, tout en travaillant sur un panneau lumineux. « Je m'appelle Jean-Yves », « moi aussi, je m'appelle Jean-Yves », rigolent-ils. « On est un peu comme les Dupont et Dupond ! ». « Je suis « Jean-Yves 1 », je suis bénévole à la Cloche depuis plus longtemps, onze ans exactement ! ». « Je suis bénévole depuis six ans », complète Jean-Yves 2. « On est tout le temps ensemble, on est un petit couple idéal ».

Tous deux s'affairent sur la mise en lumière des décors. « C'est un travail de patience. Je me souviens qu'on avait fait près de 36 000 trous il y a quelques années pour le tableau avec Freddie Mercury ». « Il y aura moins cette édition, complète Jean-Yves 2. Mais nous n'utilisons pas les mêmes lampes, là, on a collé des bandes de Leds ». Près d'eux, deux cages sont terminées. S'y glissent pour une photo. « Normalement c'est pour les filles dénudées », s'amusent-ils.

Pratique : jusqu'au 19 février, salle de la Carrière à Saint-Herblain, 2 bis rue du Souvenir-Français. Accès depuis le périphérique par la porte de Saint-Herblain. Infos (soirées spéciales...) et tarifs : www.revue-la-cloche.fr