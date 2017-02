Nantes Dans les réserves secrètes du Musée d'arts [Vidéos]

0

Sans elles, le nouveau musée n'aurait pu voir le jour. Visite des réserves secrètes du Musée d'arts.

L'endroit est tenu secret. Et rares sont ceux qui peuvent s'y introduire. Le mystère qui plane autour des réserves du Musée d'arts fait sourire Céline Rincé-Vaslin. « C'est un endroit extraordinaire que beaucoup rêvent de visiter. Mais on fait tout ici pour préserver les œuvres. Car trop de passage pourrait les mettre en péril. » La responsable du service des collections veille ici sur plus de 13 500 œuvres. Les 2 727 peintures, 489 sculptures, 2 952 photographies, 2 645 estampes et 4 404 dessins et autres documents ont pris place dans ce lieu dédié depuis septembre 2011.

Sans ces réserves, le nouveau Musée d'arts n'aurait pu voir le jour. « Auparavant, les sites de stockage étaient disséminés au rez-de-chaussée, dans les sous-sols et les combles du musée... Nous avions aussi des lieux extérieurs pour les grosses installations. » Le bâtiment, placé sous haute sécurité, a été construit pour accueillir les œuvres, notamment durant les six années de travaux du Musée d'arts, ainsi que les réserves du Muséum d'histoire naturelle. « Les conditions de conservation sont idéales, avec un taux d'humidité relative entre 45 % et 55 % et une température entre 18 et 22 °C », souligne Celine Rincé-Vaslin. Ici, pas de lumière du jour mais un éclairage spécifique qui n'est ni agressif, ni source de chaleur.

