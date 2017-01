Nantes Dauphin mort à Planète sauvage : une association demande une expertise

0

L'association One Voice réclame une expertise judiciaire après la mort d'Aïcko, un dauphin âgé de 6 ans, le 6 novembre dernier dans un bassin de la Cité marine de Planète sauvage. Le tribunal de grande instance de Nantes s'est penché ce jeudi matin sur la demande de l'association qui désire connaître les causes du décès du cétacé arrivé deux ans plus tôt dans le parc de Port-Saint-Père.

One Voice, qui milite pour la fermeture des delphinariums en France, dénonce régulièrement les conditions de captivité des dauphins de Planète sauvage. Fin novembre, le parc animalier avait remporté une première bataille judiciaire : le tribunal de grande instance de Nantes avait décidé d'annuler un constat d'huissier dressé à la demande de l'association qui faisait état de « mauvaises conditions de vie des dauphins ».

Concernant le dossier d'Aïcko, la décision du juge a été mise en délibéré au 26 janvier prochain.

