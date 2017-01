Nantes De 9 à 14 bureaux de poste en moins sur la métropole d'ici deux ans

0

Le constat est sans appel : entre 2011 et 216, La Poste a enregistré une baisse des activités de 27 % aux guichets, en Loire Atlantique. Dans le même temps, les transactions sur le site laposte.net sont passées de 20 millions à 80 millions en 5 ans. Quant à l’activité du courrier, elle baisse de 6 à 7 % tous les ans, tandis que celle des colis augmente de 4 %.



Une lame de fond qui oblige La Poste a se réorganiser au niveau de la métropole comme l’explique Manuel Burgos, directeur du réseau en Loire-Atlantique et en Vendée : « Aujourd’hui, nous ne consommons plus de la même manière. Les modes de vie ont changé. [...] Il faut donc que nous nous réinventions. »

La Poste prévoit de passer de 58 à 70 « points de contact » d’ici 2019. Les points de contact regroupent à la fois les bureaux de poste classiques et les relais poste. Les relais, ce sont des espaces La Poste dans des commerces, comme des buralistes ou des librairies. Actuellement, on n’en compte que quatre dans la métropole. La direction aimerait passer à une vingtaine d’ici deux ans.

Elle voudrait aussi faire passer le nombre de bureaux de poste de 54 actuellement, à 40-45.