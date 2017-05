Nantes De Cambronne à Jules Verne, Frap sort un jeu de cartes postales

0

Dessinateur à Presse-Océan, Frap alias Eric Chalmel, vient de créer un jeu de cartes postales humoristiques représentant six personnages emblématique de la ville : Anne de Bretagne, Cambronne, Jules Verne, Alain Barbe Torte, l’éléphant et Jean-Marc Ayrault. « Ca m’a pris un soir comme une envie subite », sourit le caricaturiste qui s’est auto-édité et en a réalisé une série limitée à mille exemplaires via l'imprimeur Lila box..

« J’ai travaillé au pinceau en noir et blanc, je reviens à mes premiers amours car à Presse-Océan j'étais passé à la couleur depuis 2012 ». A chaque carte sa légende au verso ; on apprendra ainsi que Jules Verne a inventé la chaise électrique ou que Cambronne s’est marié avec une Anglaise. On les trouve d’ores et déjà chez les buralistes et librairies nantaises à 1, 50 €. Avant une prochaine série ?