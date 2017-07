Nantes De fil en aiguille, le gang des tricoteuses habille la ville

0

Le gang des tricoteuses a repris ses aiguilles. Il est vrai que la météo n’est pas très estivale. Les trois Nantaises (Noele, Pilar et Mary) ont décidé de réchauffer le square La Pérouse, près de la place Royale. Elles ont habillé deux arbres (dont un avec un joli pot de fleurs en laine), la fontaine (avec des petits pompons colorés) et huit chaises d’un restaurant (avec des ronds en crochet). En avril déjà, le « gang des tricoteuses », comme elles se nomment, avait redécoré les gouttières avec des tubes en laine rue Kervegan et des lampadaires quai Turenne.

Lire aussi :

Nantes Le gang des tricoteuses réchauffe l'Île Feydeau