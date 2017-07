Nantes De l'amiante dans la tour Bretagne, les précisions du CCO

0

Comme évoqué dans nos colonnes le 7 mai 2017, l’amiante provient de la dégradation des volets de désenfumage.

Employeur au sein de la tour Bretagne, Eric Warin assure que la mesure du risque n'a pas été prise à la légère.

"On est dans la totale transparence avec les occupants de la tour Bretagne et le maximum est fait depuis un moment pour régler ce problème le plus rapidement possible ». Alors que la présence d'amiante dans la tour quarantenaire inquiète une partie de ses occupants, Eric Warin assure que la situation a été prise « à bras-le-corps... On ne peut pas avoir un niveau d'intervention plus efficace que celui-ci ».

Employeur au Nid, bar terrasse au dernier étage, et au centre de communication de l'ouest, au rez-de-chaussée, Eric Warin affirme qu'il ne faut surtout pas faire un amalgame entre la tour Bretagne et l'ex tripode détruit en 2005. « On ne fait prendre aucun risque aux salariés et aux visiteurs. Je ne veux surtout pas minimiser la situation mais bien confirmer que diagnostic, analyses et mesures à prendre ont été menés. Le CCO, qui gère notamment l'exploitation du Nid, a obtenu l'assurance, sur la foi d'analyses, que ses activités pouvaient se poursuivre dans des conditions normales ».

