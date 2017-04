Nantes De Ligonnès : six ans après, le mystère demeure

0

C’était en avril 2011. Depuis, l’enquête n’a rien laissé au hasard. Mais l’unique suspect reste introuvable.

Mort ? Vivant ?

Six ans après, la question divise toujours autant dans les dîners de famille comme chez les proches du dossier. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d’avoir assassiné sa femme Agnès et ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, en avril 2011, dans le domicile familial du boulevard Schuman, à Nantes. Les corps ont ensuite été enterrés sous la terrasse. Ce père de famille nantais a été vu pour la dernière fois quittant un hôtel de Roquebrune-sur-Argens (Var), le 15 avril 2011. Depuis, il est insaisissable.



Les colossales investigations de la police judiciaire de Nantes n’ont « pas permis de détecter une fuite organisée et une destination ». Tout a été épluché. « Tout ce qui peut le relier à un endroit, partout dans le monde : amis, voyage, relations sentimentales… »





