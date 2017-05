Nantes De passage à la Cigale, François Morel rend hommage à Barbara

0

Hier midi, François Morel mangeait en terrasse à Graslin d'où il a eu la bonne idée de tweeter :

Il fait beau sur Nantes. Quand même donne-moi la main. pic.twitter.com/tx3PVK8xnP — François MOREL (@morelexplo) 22 mai 2017

Sur le réseau social, beaucoup de connaisseurs ont reconnu la terrasse de La Cigale ! Et regrettent de n'avoir pu voir le comédien et chroniqueur de France Inter : "Enfin ! Il faut le dire quand vous passez, François !" "Bon appétit chez l'insecte cymbalisant". Entre les "la Cigale est le plus beau resto du monde #lola #jacquesdemy" et les "Ah Nantes quelle belle ville" la cité des ducs a dû se gonfler d'orgueil...

La petite phrase entraînante de Morel a donné à beaucoup de twittos nantais l'envie de terminer la chanson :

@sebnantes : "Il y a une Rue de la grange au loup, mais elle ne vaut absolument pas le détour... nommée ainsi dans les années 80. Bonne étape !"

@MariannickDeban "Bien sûr j'étais au rendez vous..." Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage"

@Martinetmartin "Moi, le ciel de Nantes rend mon coeur chagrin".

@Ceciledraunet "A-t-il fallu un message pour que vous fassiez le voyage ?" ‏

@Emma "La mélodie est si présente... Inoubliable... Quelle claque."

@zazighi "Madame soyez au rendez vous..."

@supercorbeau "Tu y retourneras, La belle du geôlier t'y attendra la la la ..."

L'original

Et puis, comme grâce à François Morel, ce lundi, c'était poésie, on vous laisse pour le plaisir d'écouter l'original avec la vraie Barbara :

"Il a plu sur Nantes

Donne-moi la main

Le ciel de Nantes

Rend mon cœur chagrin



Un matin comme celui-là

Il y a juste un an déjà

La ville avait ce teint blafard

Lorsque je sortis de la gare

Nantes m´était encore inconnue

Je n´y étais jamais venue

Il avait fallu ce message

Pour que je fasse le voyage:



"Madame soyez au rendez-vous

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup

Faites vite, il y a peu d´espoir

Il a demandé à vous voir."



A l´heure de sa dernière heure

Après bien des années d'errance

Il me revenait en plein cœur

Son cri déchirait le silence

Depuis qu´il s´en était allé

Longtemps je l´avais espéré

Ce vagabond, ce disparu

Voilà qu´il m´était revenu



Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup

Je m´en souviens du rendez-vous

Et j´ai gravé dans ma mémoire

Cette chambre au fond d´un couloir



Assis près d´une cheminée

J´ai vu quatre hommes se lever

La lumière était froide et blanche

Ils portaient l´habit du dimanche

Je n´ai pas posé de questions

A ces étranges compagnons

J´ai rien dit, mais à leurs regards

J´ai compris qu´il était trop tard



Pourtant j´étais au rendez-vous

Vingt-cinq rue de la Grange-au-Loup

Mais il ne m´a jamais revue

Il avait déjà disparu



Voilà, tu la connais l´histoire

Il était revenu un soir

Et ce fut son dernier voyage

Et ce fut son dernier rivage

Il voulait avant de mourir

Se réchauffer à mon sourire

Mais il mourut à la nuit même

Sans un adieu, sans un "je t´aime"



Au chemin qui longe la mer

Couché dans le jardin des pierres

Je veux que tranquille il repose

À l'ombre d'une rose rose

Mon père, mon père

Il pleut sur Nantes

Et je me souviens

Le ciel de Nantes

Rend mon cœur chagrin"