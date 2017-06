Nantes Débrayage ce matin au service du nettoiement de la métropole

0

Une cinquantaine d'emplois du service de nettoiement de Nantes Métropole ont répondu à l'appel de la CGT et FO en débrayant de 9 h à 11 h ce vendredi matin 16 juin. Rassemblé devant le siègede Nantes métropole ils dénoncent le manque de moyens de leur service face à la progression croissante de la démographie et de l'urbanisme de la cité. « La métropole se développe mais aucun moyen supplémentaire n'est attribué au service. Nous sommes 300 agents et nous rencontrons de plus en plus de difficultés à faire correctement notre travail. Il faudrait une vingtaine de postes en plus. Nous sommes prêts à discuter, pôle par pôle. Assurer le nettoyage à Nantes est devenu compliqué » rappellent-t-ils. Ils demandent à être reçus par les élus.