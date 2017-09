Nantes Jours et heures modifiés sur trois secteurs pour sortir vos poubelles

Nantes métropole réorganise sa collecte des déchets ménagers. Les jours et horaires de passage des camions vont changer sur trois secteurs de Nantes à partir du lundi 2 octobre.

A compter du lundi 2 octobre 2017, Nantes Métropole fait évoluer l’organisation de sa collecte des déchets ménagers en améliorant les conditions de travail des agents (cette réorganisation avait d'ailleurs soulevé la colère des éboueurs) et en optimisant les moyens.

Les tournées vont être légèrement modifiées sur certains secteurs de Nantes, ce qui implique pour une partie des habitants une modification du jour et de l’heure de passage du camion devant leur domicile.

Trois secteurs à l’ouest et au sud de Nantes vont être impactés par un changement de jour. Ce qui va concerner 12 500 foyers soit environ 26 000 habitants. Pour eux, le jour de ramassage des bacs bleus change à partir du 2 octobre :

● quartier Bellevue/Chantenay/Sainte Anne : les bacs bleus seront dorénavant ramasser le jeudi (au lieu du lundi ou du vendredi)





● quartier Dervallières/Zola : la collecte sera désormais assurée le mercredi (au lieu du mardi) ou le jeudi (au lieu du vendredi)





● quartier Doulon/Bottière : les bacs bleus seront désormais collectés le vendredi (au lieu du jeudi)

Les horaires de passages du camion peuvent varier

Le temps que la nouvelle organisation se mette en place, les heures des collectes peuvent fluctuer pour tous les autres usagers et il se peut que les camions ne passent plus exactement à l’heure de passage habituelle. Dans tous les cas, les habitants doivent savoir que les tournées de collectes ont lieu de 6h à 21h, et appliquer ces consignes :

● présenter son bac avant 6h le matin de la collecte ou la veille au soir après 18h30 ;

● laisser son bac ou ses sacs sortis tant qu’ils n’ont pas été collectés.

Bon à savoir :

● Les tournées de collecte des bacs jaunes ne changent pas ;

● Les foyers équipés du système Tri sac ne sont pas concernés ;

● Certains professionnels vont aussi devoir changer leurs habitudes au niveau de la collecte des bacs verts (papiers – cartons) : ils seront désormais collectés le jeudi (au lieu du vendredi) dans les quartiers Nantes Nord, Hauts-Pavés – St-Félix.

Rappel des réflexes à avoir pour tous les usagers :

Afin de faciliter le travail de collecte des agents, voici les réflexes à avoir :

● Bien stationner son véhicule pour ne pas gêner le passage des camions : ne pas stationner

devant les colonnes enterrées (une colonne non-vidée, ce sont des déchets qui débordent...) ;

● Ne pas protéger l’intérieur de son bac avec une housse par exemple, car ce sac risque de s’accrocher au lève-conteneur et faire chuter le bac sur le rippeur ;

● Les sacs d’ordures doivent être correctement fermés et mis directement dans le bac, nu.

● Si son bac est cassé ou trop petit, plutôt que de laisser ses sacs à côté, l’usager est prié de contacter AlloNantes pour demander un changement de bac (gratuit) ;

● Nettoyer l’intérieur de son bac, pour éviter les mauvaises odeurs et les petites bêtes.