Nantes Déchets : les agents maintiennent leur grève prévue ce vendredi

Depuis lundi 13 mars, la collecte des déchets à Nantes est perturbée. La CGT-FO appelle les agents à faire grève vendredi et à venir devant la mairie.

Jusque-là, en dépit des apparences, les collectes sont effectuées mais dans le respect strict des règles de sécurité. Ne restent que les déchets à terre, les sacs et les poubelles mal fermées qui ne sont pas évacuées, les poubelles de fin de tournée également. Les agents appliquant à la lettre, depuis le début du conflit, la règlementation.

A l'origine de ce conflit, rappelons-le, la métropole souhaite réorganiser le service à partir du 1er octobre, en mettant fin notamment au fini-parti. Les syndicats dénoncent le manque de dialogue sur le sujet. « Des réunions ont été organisées avec l’ensemble des agents, avec de vrais échanges, souligne Olivier Parcot, le directeur général des services. Il y aura aussi un vrai dialogue à venir sur la journée type ».

"Attitude méprisante"

La CGT et FO ont été reçus ce jeudi après-midi par la direction et les élus. Mais les agents ont quitté la salle. "Il n'y a pas eu de négociations", pointent-ils.

"Mme Lefranc (vice-présidente en charge des ressources humaines, ndlr) nous a fait le point de ce qui n'était pas discutable (allongement des tournées et du tonnage) CQFD, c'est la pierre angulaire des économies à faire et des postes à supprimer. Devant cette attitude jugée méprisante par les agents présents, nous avons quitté la salle en se donnant rendez-vous à vendredi matin". Des agents seront donc présents devant les grilles de la mairie à l'occasion du conseil municipal ce vendredi et feront grève toute la journée.

"Consciente des inquiétudes"

De son côté la CFDT a été reçue jeudi matin. "Nous avons senti une direction consciente des inquiétudes des agents. Ils ont compris qu'ils devaient recommuniquer sur ce qui allait changer ou pas, avec la nouvelle organisation. Le cœur du sujet reste la redéfinition des circuits et les tonnages. Les choses restent à construire. Nous restons donc vigilants et attendons les groupes de travail".