Nantes Déchets : les syndicats toujours en colère

Jeudi, dans les casiers des agents, une lettre signée de la directrice des déchets de Nantes métropole. « Dans un délai court, des retenues de salaire seront effectuées automatiquement si des agents n'effectuent pas 100 % de leur tournée et/ou ne respectent pas les horaires de travail officiels », peut-on lire. « Ce n'est pas le premier courrier, détaille un rippeur FO. Il n'est pas nominatif, c'est juste un moyen de pression ».

« Notre directrice nous menace... »

Mais pour l'éboueur nantais, c'est la lettre de trop. « On parle de grève du zèle, notre directrice nous menace... », souffle-t-il. « Rappelons que 24 postes vont être supprimés. Nous effectuons nos tournées avec les nouvelles règles que souhaitent mettre en place la métropole. En 7 h de travail, nous n'arrivons pas à finir nos tournées ! Qu'en sera-t-il quand, en plus, on nous rajoutera des secteurs ? », s'agace-t-il.

Vote boycotté

Un vote sur l'horaire d'embauche était organisé ce vendredi midi. La CGT et FO ont demandé son report, « nous aimerions d'abord en discuter avec les agents lors d'une assemblée générale extraordinaire mardi ». Seulement sept agents de la collecte des déchets (sur 210) ont participé au vote pour choisir l'heure d'embauche. Un des points en discussion avec la métropole. « On vote sur une coquille vide, sur des principes que l'on affine dans le temps sans plus de moyen de faire bouger les lignes ». Les organisations syndicales ont demandé le report de la réorganisation, prévue le 1er octobre, au 1er janvier. Les agents ont débrayé hier matin. Une AG exeptionnelle est prévue mardi.