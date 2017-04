Nantes Déchets : Petite-Hollande nettoyée, reste Talensac et Vieux-Doulon

0

Les agents de la collecte des déchets ont levé les blocus ce dimanche matin "pour permettre la collecte des points chauds" explique un syndicaliste.

Les déchets du marché de la Petite-Hollande, qui étaient restés sur place samedi, ont donc pu être retirés "par l'équipe de permanence" précise Nantes métropole.

Les déchets du marché de Talensac et ceux du Vieux-Doulon ont été regroupés par le service de nettoiement et laissés pour le moment sur place. "Les interventions se font au jour le jour en fonction du personnel disponible et des priorités à traiter. Les marchés en sont une", ajoute Nantes métropole

"Nous reprendrons nos actions après le week-end", promettent les syndicats. "Nous restons mobilisés surtout depuis la mise à pied d'un de nos collègues". Trois autres ont reçu des avertissements.

