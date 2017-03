Nantes Découvrez à quoi ressemblera le quartier de la future gare [Avant/Après]

0

Le projet paysager du jardin des plantes au château des Ducs de Bretagne a été présenté ce mercredi matin.

Pensé sur 3,5 hectares, ce grand aménagement du coeur de ville a pour but de mettre en valeur et agrandir le jardin des plantes, améliorer le confort d'accès en gare, faire une plus grande place à la nature et à l'eau en ville, améliorer la qualité des espaces publics, apaiser la circulation et dynamiser le commerce de proximité.

Découvrez ci-dessous à quoi ressemblera le quartier après les travaux, comparé à ce qu'il existe actuellement, avec notre montage de photos. Faites glisser le curseur au milieu des photos pour voir la différence avant/après le projet.

Plus d'informations ci-dessous dans "Presse Océan" de ce jeudi 16 mars. A lire également en version numérique en cliquant ici

La future gare vue de la Tour LU :

La future esplanade :

Le futur quatier vu du château :

Gare nord aujourd'hui et demain :