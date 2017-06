Nantes Découvrir la ville en mini-bus

0

Un mini-bus cabriolet propose une balade touristique à travers les lieux emblématiques nantais.

Depuis deux ans, Nantes n'avait plus de d'offre de parcours en bus touristique. Jean-Noël Cordier, de l'entreprise d'autocars Monchauffeur, propose depuis quelques jours de découvrir Nantes à bord d'un mini-bus cabriolet de 28 places, en collaboration avec Nantes tourisme.

La balade dure 1 h 15 et le véhicule est équipé d'un audio Guide en français, anglais, allemand, espagnol et italien. « Le toit en verre est rétractable, ce qui permet de bien voir la ville par tous les temps explique le chef d'entreprise. Le véhicule est compact et haut de gamme : chauffé en hiver et climatisé en été, si le toit est fermé. »

Tarifs : 12€ par personne, 6€ pour les enfants de 5 ans. Gratuit pour les détenteurs du Pass Nantes. Les billets peuvent être réservés à l'avance sur www.citytour-nantes.fr, à l'Office de Tourisme ou bien achetés directement à bord du bus.