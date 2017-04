Nantes Déjà 1 000 fans du pont transbordeur

0

La pétition lancée sur le site change.org par Les Transbordés a franchi la barre, et pas encore la Loire, des mille signataires en une semaine. L'association que préside Yves Lainé développe trois arguments majeurs pour demander la construction de cet édifice chargé de symboles à la pointe de l'île de Nantes : une offre de franchissement toutes les trois minutes, son attractivité commerciale et l'évocation de l'« identité mixte de la ville de Nantes à la fois terrienne et maritime ».