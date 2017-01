Nantes Déjà 30 cas de grippe sévère

0

La grippe a pris le relais de la bronchiolite en Loire-Atlantique. Le pic épidémique est attendu dans quinze jours.

Cette épidémie est provoquée par un virus grippal H3N2 connu pour affecter surtout les personnes âgées. Trente cas de grippe sévère ont déjà été signalés par les services de réanimation de la région, dont les trois quarts chez des personnes de plus de 65 ans. Et l'Agence régionale de santé a recensé depuis deux semaines une forte augmentation des passages aux urgences des personnes âgées de plus de 75 ans, surtout pour des infections respiratoires aiguës basses.

Le même phénomène est également noté par SOS médecins. Dans les Ehpad, 33 nouveaux foyers épidémiques d'infections respiratoires, dont 20 en Loire-Atlantique, ont été signalés depuis une semaine.

Pour tous les publics, la situation reste donc délicate. L'ARS rappelle qu'il est encore temps de se vacciner contre la grippe, car le pic de l'épidémie devrait intervenir dans une quinzaine de jours. Dès l'apparition des premiers symptômes, et durant les quatre jours qui suivent les premiers signes, il est fortement conseillé de bien se laver les mains et de limiter les contacts avec les personnes fragiles pour limiter la propagation de l'épidémie.