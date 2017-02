Nantes Deluxe, concert événement au Zénith de Nantes vendredi

0

En l’espace de cinq ans et deux albums, « The Deluxe Family Show » (2013) puis « Stachelight » (2016), DELUXE aura conquis les plus grandes scènes de France, d’Europe et d’ailleurs : les Francofolies de la Rochelle, le Printemps de Bourges, Dour, Garorock, Solidays, Montreux Jazz Festival, Sziget, Paléo…

Après avoir joué plus de 200 dates dans le cadre d’une tournée marathon couronnée de succès dont un Zénith de Paris complet le 22 octobre 2016, le groupe le plus moustachu de France repart pour un « Stache Tour », démarré l’automne dernier, pour près de 20 dates à travers l’Hexagone en 2017. Une chose est sûre, le groupe aixois n’attends plus que vous pour faire la fête !

Le sextette hip-hop groovy, emmené par la sautillante Liliboy, donnera un concert évènement le vendredi 3 mars 2017 au Zénith de Nantes, première salle de spectacle de province. Une date très attendue pour l’énergie débordante du groupe, l’imaginaire déjanté de ses costumes et la scénographie du « Stache Tour » qui aura tout d’une performance musicale et visuelle inédite.