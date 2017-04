Nantes Dépistage de la trisomie : du nouveau à Bretéché et à la Polyclinique

0

La Clinique Bretéché à Nantes et la Polyclinique de l'Atlantique à Saint-Herblain proposent désormais gratuitement le dépistage prénatal non invasif, un test génétique.

« Il s'agit d'une simple prise de sang chez la mère qui permet de dépister, avec une très faible marge d'erreur, si un fœtus est porteur de la trisomie 21, 13 ou 18. Rapide, fiable et sans danger, le DPNI peut permettre d'éviter l'amniocentèse », précise-t-on au sein du groupe privé Elsan, dont font partie la Clinique Bretéché et la Polyclinique. Le test de DPNI était payant car non remboursé par la sécurité sociale : les femmes devaient débourser 390 € pour en bénéficier. Face à ce coût élevé, les femmes optaient pour l'amniocentèse, avec parfois des risques encourus pour le fœtus. Aujourd'hui, la clinique Bretéché et la Polyclinique annoncent proposer ce test gratuitement aux futures mères qui seraient concernées, grâce à des subventions d'organismes publics.

A noter : la trisomie, c'est un cas pour 2000 naissances. C'est la 1ere cause de déficit mental d'origine génétique.