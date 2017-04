0

La 85e Foire de Nantes se termine ce soir à 18 h. Pendant dix jours, tout le monde a pu apprécier les trésors et les secrets de cette foire. Aujourd'hui, une grande chasse aux œufs est organisée pour les plus petits. Mais les plus vieux sont attendus pour les dernières bonnes affaires. A vos marques, prêts, partez…

Plus d'infos dans Presse Océan de lundi 17 avril 2017.