Nantes Dernière étape pour le Kayak de l'Espoir [PHOTOS]

Florence et Isabelle, deux Cannoises âgées respectivement de 60 et 49 ans ont entrepris un défi sportif pour recruter des donneurs de moelle osseuse et permettre l'espoir de vie aux malades atteints de leucémie. Du 21 mai au 9 juin, elles descendent la Loire fleuve sauvage et capricieux, défiant barrages, ponts, courants, vents, bancs de sable, îles, estuaire et marées, sur leur kayak. Soit 736 km en 20 jours de Roanne à Saint Nazaire. Elles s'arrêtent de ville en ville soutenues par les mairies et le Lions Club International. Jeudi, Florence et Isabelle sont arrivées à Nantes avant de partir ce vendredi à 6 h pour leur dernière étape à Saint-Nazaire.

Bout de chemin avec Jean-Michel Niobé

Au fil de leur périple, les deux femmes ont rencontré Jean-Michel Niobé. Le célèbre chasseur de records prépare son tour du monde au départ de La Rochelle avec son kayak. « Il nous a proposé de l'accompagner sur une des étapes, en septembre 2018, entre les Canaries et le Cap Vert », confient Florence et Isabelle.

Elles n'en sont pas à leur 1er coup d'essai avec leur Kayak de L'Espoir. Elles ont réussi en 2014 leur beau défi du Tour de Corse pour la recherche médicale en faveur de la polyarthrite.