Nantes Dernière ligne droite pour le chantier de l'école des Beaux-Arts

Le chantier de la nouvelle École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes (ESBAN) dessinée par l’architecte Franklin Azzi doit être livré début mai, les lieux seront ouverts pour le Voyage à Nantes le 1er juillet et la première rentrée aura lieu fin septembre. Le déménagement de l’ancienne école se fera par étape à partir de mai.



Les bouchées doubles sont mises pour réaliser les finitions mais l’amphithéâtre, les salles de travail collectif, cinéma, vidéo, labos photos (argentique et numérique), lithographie, gravure, peinture, studio de prises de vue, plateau performances et danse… sont quasiment terminés. Chaque plateau technique est lié à un plateau étudiant : 4 300 m² d’ateliers, colonne vertébrale de l’école, seront consacrés à la recherche et à l’expérimentation dans tous le domaines des arts visuels « Les étudiants présentent un projet et sont capables de travailler sur tous les supports », assure Pierre-Jean-Galdin, directeur de l’ESBAN qui vise à la fois une ouverture de l’école sur la Ville mais également sur le monde, avec l’accueil de près de cent cinquante étudiants étrangers.

C’est Fabrice Hyber qui a été retenu dans le cadre du dispositif du 1 % (qui impose de consacrer 1 % du coût de leurs constructions à l’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant spécialement conçue). Cette œuvre sera présentée en deux parties : l’une sur le parvis de l’école et l’autre aux États-Unis.



Notre reportage dans Presse Océan ce samedi 18 février.