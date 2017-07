Nantes Des activités pour tout l'été

0

Pour ceux qui restent à Nantes, la Ville propose une large offre de sorties et d'événements.

La Ville, en lien avec de nombreux acteurs, accorde une attention particulière aux personnes âgées et aux enfants.

Du sport

« Bouge ton été », propose à tous les jeunes à partir de 7 ans, tout un panel d'activités sportives, ludiques et culturelles (accrobranche, dubble dutch, etc.). Tous les gymnases nantais sont ouverts avec des animations gratuites. Des stages de voile au centre nautique nantais, sorties à vélo, randos sont proposés.

Des guides

L'Accoord et la Ville de Nantes recensent sous forme de 4 guides (nord, sud, est, ouest) l'offre proposée dans les quartiers et une multitude d'idées de sorties. Ceux-ci sont disséminés dans les mairies et équipements municipaux. Ils sont aussi téléchargeables sur nantes.fr/ete.

Pour les jeunes

Un guide de l'été, réalisé par la Ville de Nantes et l'Accoord, recense les activités pour les 11-15 ans.

Pour les seniors

Des activités sont aussi proposées avec l'Orpan. Et pour les questions du quotidien (portage de repas, etc.), un seul numéro : le Clic au 0 240 992 980.

L'article complet à lire dans Presse Océan de vendredi 7 juillet