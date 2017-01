Nantes Des adolescents avaient été violés dans la rue : d'autres l'ont-ils été?

0

C'était au tout début du mois de novembre 2016.

Un jeune homme de 18 ans était mis en examen pour "viols", à Nantes .

Soupçonné d'avoir abusé de trois jeunes hommes (parmi lesquels deux mineurs), il avait été placé en détention provisoire.

Les faits avaient été commis en pleine rue, entre le 25 et le 30 octobre 2016, selon un mode opératoire bien particulier. Un groupe de jeunes gens repérait une victime et déclenchait une bagarre ou les bloquait pour leur faire les poches.

Le suspect revenait quelques minutes plus tard, seul, et proposait à la victime de lui rendre ses affaires, "si elle se montrait gentille avec lui". Le premier adolescent avait été agressé sur un parking, quartier Beaujoire. Le second l'avait été deux jours plus tard, près de la place Viarme. Le troisième avait été violé près de la grue jaune, non loin des Machines de l'Ile.

Une instruction est donc en cours, qui vise notamment à déterminer si le suspect a pu - ou non- faire d'autres victimes. Les enquêteurs de la brigade des moeurs de la Sûreté départementale, qui travaillent désormais sous l'autorité d'un juge, savent que le suspect est arrivé à Nantes fin août 2016. Ils savent aussi qu'il fréquentait régulièrement les secteurs du Skate Park et du Hangar à bananes. A-t-il abusé d'autres jeunes gens avant d'être interpellé le 31 octobre ?

Les enquêteurs savent combien il est "difficile de venir dénoncer ce type de faits". Mais ils lancent un appel aux éventuelles autres victimes et les invitent à les contacter au 02 53 46 73 66 ou 02 53 46 73 67.

Au commissariat central, un suivi psychologique leur sera proposé.

