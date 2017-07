Nantes Des agents de la Tan mobilisés contre l'insécurité à Commerce

0

Des agents de la CFDT Semitan distribuent des tracts ce lundi après-midi. Ils pointent les problèmes de sécurité à Commerce.

"Agressions, menaces, bagarres, violences, insultes, exigeons le rétablissement de la sécurité". Les agents expriment leur ras-le-bol "après maintes alertes auprès de Nantes métropole et la préfecture, depuis de mois, voire des années. Les forces de l'ordre passent et repartent. Puis le trafic de drogue reprend". Mais depuis quinze jours, ils pointent une recrudescence des bagarres, menaces... "C'est une zone de non droit. Les trafiquants accostent directement les gens. Certains sont insistants".

Présence policière

Ils demandent : "Une présence permanente des agents de police l'après-midi jusqu'à la fin de notre service, un meilleur éclairage, et des caméras de vidéosurveillance". La CFDT a lancé une pétition pour "Le rétablissement de la sécurité sur la Station Commerce à Nantes"

Produits illicites

Dans un communiqué, la CGT Semitan dénonce aussi ce problème d'insécurité. "Cette place est le théâtre de vente de produits illicites par une petite poignée d’individus. Ces mêmes individus deviennent de plus en plus agressifs envers les usagers et salariés de la Semitan. Nous le répétons encore une fois, la Semitan doit tout mettre en oeuvre pour que ses agents soient en sécurité sur leur lieu de travail. Elle n’a pas à gérer l’ordre public".

Action

Les deux syndicats promettent des actions si la situation ne s'améliore pas. "On n'hésitera pas à couper la ligne et à ne plus desservir Commerce", promet la CFDT.