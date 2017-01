Nantes Des biomatériaux pour les os

0

Le projet nantais Reborne qui vise à réparer les os en associant cellules souches et biomatériaux va se poursuivre. Cette recherche coordonnée par le professeur Pierre Layrolle, directeur de recherche Inserm au Laboratoire « Sarcomes osseux et remodelage des tissus calcifié » de l'université a déjà obtenu des résultats prometteurs. C'est dire si la poursuite de ces travaux est importante. Un nouveau projet de recherche appelé Orthounion a donc été sélectionné par la commission européenne pour poursuivre les travaux engagés. Il est porté par le professeur Enrique Gomez Barrena de l'Université de Madrid, en collaboration avec l'équipe nantaise du Pr Pierre Layrolle. Le projet se donne pour objectif la mise au point d'essai clinique dans le domaine de la thérapie cellulaire pour la régénération osseuse de fractures non consolidées sur cent patients.