Nantes Des chantiers en 2017 pour mieux se déplacer

Chronobus, périphérique, parkings relais, gare : 2017 verra débuter ou se poursuivre plusieurs chantiers.

À Saint-Sébastien-sur-Loire et Basse-Goulaine, les travaux sont engagés depuis l’été 2016 pour préparer l’arrivée de la nouvelle ligne C9 à la rentrée 2018. Cette ligne remplacera les actuelles lignes 29 et 39. Dès le 9 janvier 2017, et pour une période de 11 mois, Nantes Métropole va procéder à différents types de travaux sur les rues du Général de Gaulle et Maurice Daniel (entre la rue des Prisonniers et le pont de la Métairie).

Périphérique Nord, une troisième voie dite d’entrecroisement va être créée dans chaque sens entre les portes de Rennes et d’Orvault, section la plus chargée du périphérique. Les travaux doivent être terminés pour le printemps 2018. Porte de la Chapelle, la construction de la passerelle doit être achevée au mois de janvier 2017. Porte de Rezé, les travaux d’aménagement de deux giratoires débuteront cette année pour l’ouverture du nouveau MIN, mi-2018 sur le parc Océane Nord.

