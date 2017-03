Nantes Des citoyens appellent Hamon et Mélenchon à venir débattre

0

Une trentraine d'élus et personnalités politiques de Loire-Atlantique ont signé un appel pour une candidature de rassemblement à gauche. Mercredi 8 mars, une rencontre était organisée au café Flesselles de Nantes pour en débattre. Une soixantaine de personnes ont participé, dont Aymeric Seassau (PC), Jean Brunacci (Ensemble), Eric Thouzeau (PS), Pascale Chiron (EELV). Et toutes ont signé à l'issue une invitation adressée à Benoît Hamon (PS) et Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) à venir débattre à Nantes mercredi 15 mars. Cet appel doit être adressé aux candidats à la présidentielle ce jeudi 9 mars.