Nantes Des confessions au théâtre

Le Théâtre de l'Ultime de Bouguenais s'est offert un étonnant regard sur notre époque en mouvement. Parce qu' « à la vitesse où vont les choses », on oublie vite ce qu'ont été une ville et ses habitants vingt ou cinquante ans plus tôt, la troupe a choisi d'interroger les 18 000 habitants de... la commune de l'agglo nantaise pour en tirer les éléments d'une œuvre théâtrale. Elle est revenue avec une besace pleine. 5 267 réponses ont été données à une enquête en ligne en 63 questions. 589 habitants ont pris le temps de glisser des réponses sur cartes postales. Et surtout, 92 personnes se sont livrées librement sous un barnum de fortune où s'activaient les huit comédiens déguisés en chauffeurs de l'impossible, en commissaires enquêteurs, en faussaires publics ou en curé de confession... L'énorme flot de confidences réuni pendant deux mois révèle l'ambivalence d'une société « partagée entre le sentiment de vivre une époque difficile, même quand on n'est pas directement concerné, et un optimisme enfoui derrière des fantasmes où on se rêve en héros ». La première restitution de cette grande enquête humaine est donnée du 29 au 31 décembre à 20 heures à la salle Marcet à Bouguenais.

