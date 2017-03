Nantes Des insultes sur le centre Lesbienne, gay, bi et transidentitaire

0

Une riveraine les a fait fuir. C’était dimanche dernier. Trois hommes collaient des affiches homophobes sur la vitrine du centre LGBTI (Lesbienne, gay, bi et transidentitaire) de Nantes, rue Dugast-Matifeux, à deux pas de la rue Joffre.

Le centre, qui avait déjà vu sa vitre brisée en mai, annonce vouloir déposer plainte.

« Nous ne pouvons pas tolérer cette attaque discriminante et haineuse », réagit l'équipe du LGBTI ce mercredi. « Après le vandalisme sur nos locaux en mai 2016 (porte vitrée brisée), celui sur les locaux de Aides plus récemment, nous sommes attaquéEs une nouvelle fois pour ce que nous défendons, pour la société inclusive que nous voulons voir s'épanouir ! Nous ne plierons pas devant cet acte de haine et d'une profonde lâcheté ».



Les trois suspects n’ont pas été interpellés.

Le LGBTI rappelle qu’une marche des fiertés sera organisée le 10 juin à Nantes.

