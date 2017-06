Nantes Des Nantaises à la pointe de la couture, un loisir en plein boom

0

À 39 ans, la Rezéenne Christelle Beneytout est une star dans le petit monde de la couture.

Comme beaucoup de petites filles, Christelle Beneytout a commencé la broderie et le tricot avec sa grand-mère. Elle avait 6 ans. Mais à l’âge où la plupart abandonnent les aiguilles, Christelle a persévéré au point de coudre elle-même sa garde-robe à l’adolescence. « La couture m’a permis d’avoir des vêtements uniques, qui me permettaient de me différencier des autres. »

Après deux livres spécifiques autour du maternage, sortis il y a une dizaine d’années, Christelle Beneytout écrit avec Sandra Guernier (créatrice de Mamzelle Fourmi, lire ci-contre) le premier « Guide de couture à la surjeteuse et à la recouvreuse ». Il est sorti aux éditions Eyrolles en 2012. « À l’époque, il n’existait aucun livre en français qui expliquait comment se servir de cette machine utilisée pour les finitions et pour coudre des matières extensibles, comme le jersey. Il fallait acheter des livres en anglais ou en japonais. »

Dans leur atelier nantais, Nadine Chotard et sa fille Amandine Darnault concoctent des patrons



La passion s’est transmise de mère en fille. Nadine Chotard a fondé « A&A Patrons » en 1989 à Nantes : « Je créais des collections de patrons que j’allais présenter régulièrement à Paris dans le magasin de tissu Reine. J’ai aussi monté un cours de couture et une mercerie dans les années 1990. »

