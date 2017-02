Nantes Des parcs plutôt qu'un grand parc métropolitain sur l'île de Nantes

0

L'aménagement de l'île de Nantes entre dans une troisième phase avec l'arrivée d'une nouvelle équipe qui repense l'irrigation verte de la partie ouest.

« Plutôt qu’un grand parc en partie centrale de l’île, nous imaginons un réseau de parcs d’échelles variées et pour des usages différents, dont un grand parc métropolitain en bord de Loire, en contrepoint du parc des Chantiers et qui intègre la Loire et les berges naturelles de Pirmil dans son horizon » annonce Jacqueline Osty, paysagiste mandataire de l’équipe retenue avec Claire Schorter (architecte-urbaniste) par Nantes Métropole pour succéder judqu’en 2024 à l’équipe menée par Marcel Smets et Anne-Mie Depuydt (uapS). Le grand parc métropolitain devient donc le « parc de Loire », moins central et situé au sud ouest de l’île de Nantes en bord du fleuve le long du quai Wilson.

"Déporté sur le quai Wilson, le parc de Loire est un équipement majeur, à dimension métropolitaine, qui s’ouvre sur le grand paysage de l’estuaire et de la rive opposée de Rezé. Il prend place dans un système paysager plus vaste qui englobe également la rive naturelle de Pirmil-les-isles, Trentemoult, ou encore la carrière Miséry du Bas-Chantenay au nord qui accueillera un jardin extraordinaire et l’Arbre aux hérons. Il est tourné vers le fleuve et offre l’opportunité de développer des usages mixtes liés à la Loire. Il bénéficie d’une exposition au sud qui favorise son ensoleillement en toutes saisons. Maillon principal de la future identité insulaire, il introduit une liaison paysagère avec la pointe est – et le parc du CRAPA - et permet de boucler l’aménagement du tour de l’île. Ainsi positionné en bord de Loire, il offre un paysage unique et permet également de faire contrepoids vis-à-vis du CHU voisin" explique l'équipe.

En comprenant le parc des chantiers, les nouveaux parcs (de la Loire, Prairie au duc, Boire Saint Anne, quai Wilson), représenteront 34,5 ha.

